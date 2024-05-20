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ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ ТРАВЛЕННЯ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИРізні речовини, що впливають на травну систему і метаболізмРізні препаратиАлое екстракт рідкийЦіни в аптеках

Алое екстракт рідкий екстракт рідкий для ін'єкцій ампула 1 мл, №10 - Одеса (174138) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 82 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (3), ампула (5)
159,74
Економія: -16,29 грн
143,45 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (2), ампула (7)
157,89
Економія: -20,68 грн
137,21 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (2)
147,23
Економія: -3,78 грн
143,45 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (208)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
140,60 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (2)
146,74
Економія: -3,29 грн
143,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (3), ампула (4)
158,13
Економія: -20,56 грн
137,57 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: екстракт рідкий для ін'єкцій (4)
155,50
Економія: -22,85 грн
132,65 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (6)
158,34
Економія: -19,61 грн
138,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (3), ампула (4)
158,75
Економія: -23,69 грн
135,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (3), ампула (7)
161,57
Економія: -26,63 грн
134,94 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (2), ампула (6)
146,30
Економія: -11,04 грн
135,26 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: екстракт рідкий для ін'єкцій (1)
153,99
Економія: -21,34 грн
132,65 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (12)
158,13
Економія: -22,87 грн
135,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (4), ампула (8)
160,27
Економія: -21,22 грн
139,05 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (2), ампула (5)
156,06
Економія: -20,80 грн
135,26 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
147,50
Економія: -14,85 грн
132,65 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (4), ампула (4)
160,38
Економія: -25,44 грн
134,94 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Преображенська, 82
Всього: упаковка (208)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
140,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, пл. Грецька, 3/4
Всього: упаковка (12)
158,84
Економія: -23,66 грн
135,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (3), ампула (7)
149,98
Економія: -15,04 грн
134,94 грн