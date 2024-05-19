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ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ ТРАВЛЕННЯ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИРізні речовини, що впливають на травну систему і метаболізмРізні препаратиАлое екстракт рідкийЦіни в аптеках

Алое екстракт рідкий екстракт рідкий для ін'єкцій ампула 1 мл, №10 - Львів (174138) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 51 аптеці
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2), ампула (8)
161,34
Економія: -23,66 грн
137,68 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
154,50
Економія: -21,83 грн
132,67 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
140,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
140,60 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2), ампула (9)
158,60
Економія: -15,15 грн
143,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1), ампула (8)
157,99
Економія: -25,43 грн
132,56 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
140,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: екстракт рідкий для ін'єкцій (1)
157,50
Економія: -24,83 грн
132,67 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
183,50
Економія: -50,83 грн
132,67 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
151,99
Економія: -19,32 грн
132,67 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
140,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
140,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (3), ампула (7)
137,50
Економія: -7,49 грн
130,01 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
140,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (2)
169,99
Економія: -37,32 грн
132,67 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (5), ампула (9)
144,46
Економія: -11,74 грн
132,72 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
140,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
140,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (2)
171,99
Економія: -39,32 грн
132,67 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (2)
143,99
Економія: -11,32 грн
132,67 грн