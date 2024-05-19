Алое екстракт рідкий екстракт рідкий для ін'єкцій ампула 1 мл, №10 - Львів (174138) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 51 аптеці
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Всього: упаковка (2), ампула (8)
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
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Львів, вул. Клепарівська, 4
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Львів, вул. Джерельна, 1
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Подорожник
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Всього: упаковка (8)
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Львів, вул. Шпитальна, 9
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека шар@
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Всього: упаковка (2), ампула (9)
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Львів, вул. Городоцька, 80
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Всього: упаковка (1), ампула (8)
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Львів, вул. Шпитальна, 8
Аптека бам
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Всього: упаковка (8)
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Львів, вул. Городоцька, 82
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
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Всього: екстракт рідкий для ін'єкцій (1)
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Львів, просп. Свободи, 49
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
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Всього: упаковка (8)
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Львів, вул. Куліша, 15
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Подорожник
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3), ампула (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Подорожник
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (5), ампула (9)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Подорожник
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Всього: упаковка (8)
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Львів, вул. Городоцька, 149
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 01 хв
Львів, вул. Горської, 9
Аптека бам
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Липнева, 10