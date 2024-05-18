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ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ ТРАВЛЕННЯ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИРізні речовини, що впливають на травну систему і метаболізмРізні препаратиАлое екстракт рідкийЦіни в аптеках

Алое екстракт рідкий екстракт рідкий для ін'єкцій ампула 1 мл, №10 - Харків (174138) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 77 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (3), ампула (4)
156,39
Економія: -19,08 грн
137,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (5), ампула (5)
158,07
Економія: -19,29 грн
138,78 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (124)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
140,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (3), ампула (3)
157,86
Економія: -18,76 грн
139,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (4), ампула (8)
155,68
Економія: -19,03 грн
136,65 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (3), ампула (3)
158,25
Економія: -19,08 грн
139,17 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (3), ампула (7)
158,82
Економія: -19,65 грн
139,17 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (2)
149,37
Економія: -10,83 грн
138,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (5)
145,82
Економія: -8,18 грн
137,64 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (5)
159,00
Економія: -19,74 грн
139,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (2)
152,41
Економія: -13,62 грн
138,79 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (124)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
140,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (4), ампула (4)
157,60
Економія: -18,78 грн
138,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (4)
158,66
Економія: -15,21 грн
143,45 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (3)
152,92
Економія: -9,47 грн
143,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (2), ампула (4)
156,44
Економія: -17,42 грн
139,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (2), ампула (1)
151,25
Економія: -12,21 грн
139,04 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (11)
160,69
Економія: -22,88 грн
137,81 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (2)
146,26
Економія: -8,45 грн
137,81 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (124)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
140,50 грн