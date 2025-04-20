Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 166 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
168,00
Економія при броні: -24,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
161,00
Економія при броні: -17,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
166,05
Економія при броні: -14,74 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
163,63
Економія при броні: -15,38 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
184,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
161,00
Економія при броні: -26,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
184,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
176,30
Економія при броні: -21,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
166,33
Економія при броні: -5,16 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
184,00
Економія при броні: -29,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
165,17
Економія при броні: -23,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
155,43
Економія при броні: -21,49 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
161,80
Економія при броні: -19,28 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
179,00
Економія при броні: -35,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
161,58
Економія при броні: -19,06 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
184,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
157,88
Економія при броні: -29,38 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
161,00
Економія при броні: -17,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
156,60
Економія при броні: -21,08 грн