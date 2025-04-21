Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 63 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
164,16
Економія при броні: -8,94 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
184,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
163,83
Економія при броні: -17,83 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
184,00 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
184,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
162,27
Економія при броні: -16,27 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
155,24
Економія при броні: -9,24 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
184,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
184,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
158,15
Економія при броні: -7,27 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
162,68
Економія при броні: -11,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
184,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
156,65
Економія при броні: -7,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
165,80
Економія при броні: -16,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
176,30
Економія при броні: -16,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
184,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
184,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
1.0 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
183,90
Економія при броні: -23,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
160,05
Економія при броні: -10,85 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
184,00 грн