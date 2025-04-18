Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 179 аптеках у Одеса
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нежданової, 32
1.2 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
194,17
Економія при броні: -12,11 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
168,54
Економія при броні: -6,94 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
161,80
Економія при броні: -37,13 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
166,02
Економія при броні: -41,35 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
177,20
Економія при броні: -20,70 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
2.8 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
184,00 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
159,14
Економія при броні: -5,25 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
162,36
Економія при броні: -37,69 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
176,30
Економія при броні: -19,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
158,23
Економія при броні: -7,37 грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
160,82
Економія при броні: -8,58 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
164,22
Економія при броні: -29,95 грн