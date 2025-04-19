Львів (адресу не вказано)
Доступно в 156 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
166,11
Економія при броні: -15,21 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
183,90
Економія при броні: -30,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
183,90
Економія при броні: -30,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
184,00 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
159,89
Економія при броні: -21,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
159,78
Економія при броні: -11,77 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
176,30
Економія при броні: -22,60 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
176,30
Економія при броні: -22,60 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
184,00 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Київська, 9
0.9 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
176,30
Економія при броні: -22,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
181,00
Економія при броні: -27,30 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 71
0.9 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
184,00
Економія при броні: -30,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
164,38
Економія при броні: -25,33 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
164,80
Економія при броні: -11,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
183,90
Економія при броні: -30,20 грн