Київ (адресу не вказано)
Доступно в 363 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
183,50
Економія при броні: -39,37 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
165,31
Економія при броні: -15,89 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
184,00
Економія при броні: -39,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
164,03
Економія при броні: -36,67 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
166,47
Економія при броні: -29,78 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
157,33
Економія при броні: -9,01 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
184,00
Економія при броні: -39,51 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
1.5 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
185,50
Економія при броні: -39,78 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
162,71
Економія при броні: -14,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
166,66
Економія при броні: -5,42 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
157,28
Економія при броні: -6,08 грн
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, узвіз Кловський, 14/24
1.8 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
172,84
Економія при броні: -9,63 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
157,01
Економія при броні: -6,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
154,80
Економія при броні: -6,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
161,39
Економія при броні: -6,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
2.1 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
166,90
Економія при броні: -20,82 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
2.1 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
156,68
Економія при броні: -10,60 грн
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
2.1 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс