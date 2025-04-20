Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 124 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
176,30
Економія при броні: -23,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
164,10
Економія при броні: -21,76 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
161,00
Економія при броні: -17,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
169,49
Економія при броні: -8,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
156,74
Економія при броні: -14,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
166,63
Економія при броні: -4,85 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
169,05
Економія при броні: -7,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
176,30
Економія при броні: -23,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
167,83
Економія при броні: -6,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
160,13
Економія при броні: -37,79 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
184,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
166,34
Економія при броні: -44,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
161,86
Економія при броні: -39,52 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
176,30
Економія при броні: -23,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
166,55
Економія при броні: -44,06 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
161,00
Економія при броні: -47,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
184,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
161,02
Економія при броні: -48,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
162,64
Економія при броні: -19,84 грн