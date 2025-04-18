Харків (адресу не вказано)
Доступно в 138 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
162,04
Економія при броні: -7,22 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
189,04
Економія при броні: -6,99 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
176,30
Економія при броні: -17,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
184,00 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
155,65
Економія при броні: -16,23 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
168,53
Економія при броні: -7,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
158,17
Економія при броні: -9,84 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
184,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
163,05
Економія при броні: -19,12 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
163,64
Економія при броні: -19,71 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
161,90
Економія при броні: -32,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
170,70
Економія при броні: -9,53 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
163,56
Економія при броні: -34,73 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
183,90
Економія при броні: -24,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
193,90
Економія при броні: -11,63 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
184,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
170,98
Економія при броні: -9,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 17
3.3 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
165,04
Економія при броні: -10,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
170,08
Економія при броні: -8,91 грн