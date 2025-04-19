Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 190 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
156,87
Економія при броні: -8,27 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
159,75
Економія при броні: -11,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
166,89
Економія при броні: -18,51 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
176,30
Економія при броні: -21,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
176,30
Економія при броні: -21,70 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
163,18
Економія при броні: -21,89 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
162,71
Економія при броні: -13,79 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
183,90
Економія при броні: -29,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
159,24
Економія при броні: -17,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
164,80
Економія при броні: -23,51 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
162,15
Економія при броні: -18,42 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
162,85
Економія при броні: -25,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
164,14
Економія при броні: -26,72 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
161,27
Економія при броні: -16,99 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
158,64
Економія при броні: -14,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
161,94
Економія при броні: -18,21 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
189,29
Економія при броні: -6,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
189,40
Економія при броні: -6,81 грн