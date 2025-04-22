Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
176,30
Економія при броні: -18,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
165,66
Економія при броні: -17,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
191,12
Економія при броні: -11,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
160,63
Економія при броні: -12,63 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
184,00
Економія при броні: -26,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
158,03
Економія при броні: -9,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
161,94
Економія при броні: -13,94 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
181,00
Економія при броні: -23,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
167,70
Економія при броні: -6,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
171,13
Економія при броні: -9,96 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
166,88
Економія при броні: -5,71 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
168,11
Економія при броні: -9,37 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
159,87
Економія при броні: -5,91 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
176,30
Економія при броні: -18,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
165,87
Економія при броні: -11,28 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
183,90
Економія при броні: -26,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
160,82
Економія при броні: -7,37 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 51
1.8 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
176,30
Економія при броні: -18,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
164,27
Економія при броні: -10,21 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 161
2.5 км
Ксероформ порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
176,30
Економія при броні: -18,40 грн