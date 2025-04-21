Київ
Бетазон (Betazone)

Бетазон (Betazone)

Миколаїв (адресу не вказано)
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Доступно в 18 аптеках у Миколаїв
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
56,13 грн
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
92,38 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
55,85 грн
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
91,95 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
92,22 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
55,95 грн
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
112,13 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 37-А
3.7 км
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
55,99 грн
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
105,41 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Б
3.8 км
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
66,69 грн
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
101,22 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 171/15
4.1 км
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
52,95 грн
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
106,17 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
48,99 грн
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
87,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 2-Е
4.2 км
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
55,91 грн
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
91,79 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
4.9 км
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
115,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 22
4.9 км
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
55,79 грн
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
92,08 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Миру, 17
5.4 км
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
56,26
Економія при броні: -3,15 грн
53,11 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 36/1
5.4 км
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
51,89 грн
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
92,12 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 78
5.7 км
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
51,47 грн
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
91,74 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
6.7 км
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
55,80 грн
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
105,33 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 14-А
6.7 км
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
67,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 128-Г/2
7.5 км
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
56,23 грн
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
92,21 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 20-К
7.6 км
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
63,79 грн
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
106,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 142/5
8.2 км
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
91,96 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 317
9.0 км
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
91,67 грн
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