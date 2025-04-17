Київ (адресу не вказано)
Доступно в 178 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 26
2.1 км
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
2.2 км
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
88,00
Економія при броні: -6,16 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Панаса Мирного, 16/13
2.3 км
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Полтавська, 10
2.6 км
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.7 км
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1-А
3.1 км
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 114
3.2 км
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
3.6 км
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
115,60
Економія при броні: -13,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3
3.8 км
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я