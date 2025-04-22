Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках у Чернігів
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
70,30
Економія при броні: -2,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
70,30
Економія при броні: -2,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
70,30
Економія при броні: -2,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
70,30
Економія при броні: -2,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
70,30
Економія при броні: -2,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
70,30
Економія при броні: -2,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
70,30
Економія при броні: -2,20 грн
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
115,60
Економія при броні: -3,60 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Тероборони, 4
2.3 км
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
70,30
Економія при броні: -2,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Музична, 2
2.3 км
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 18
2.7 км
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
70,30
Економія при броні: -2,20 грн
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
115,60
Економія при броні: -3,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 35
3.0 км
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 14
3.1 км
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Всіхсвятська, 5
3.1 км
Бетазон крем для зовнішнього застосування 0.1 % туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я