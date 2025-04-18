Ніфурозид-Здоров'я (Nifurozid-Zdorovye)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 242 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Ніфурозид-Здоров'я капсули 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Ніфурозид-Здоров'я капсули 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Ніфурозид-Здоров'я капсули 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Ніфурозид-Здоров'я суспензія оральна 200 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
137,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Ніфурозид-Здоров'я капсули 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Ніфурозид-Здоров'я капсули 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Ніфурозид-Здоров'я капсули 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Ніфурозид-Здоров'я суспензія оральна 200 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
137,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Ніфурозид-Здоров'я капсули 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Ніфурозид-Здоров'я капсули 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Перша аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Ніфурозид-Здоров'я капсули 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Перша аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Ніфурозид-Здоров'я капсули 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Ніфурозид-Здоров'я капсули 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Ніфурозид-Здоров'я суспензія оральна 200 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
137,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Ніфурозид-Здоров'я капсули 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Ніфурозид-Здоров'я капсули 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Ніфурозид-Здоров'я суспензія оральна 200 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
137,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Ніфурозид-Здоров'я капсули 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Ніфурозид-Здоров'я капсули 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Ніфурозид-Здоров'я капсули 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я