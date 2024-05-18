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Айлія® розчин для ін'єкцій 40 мг/мл флакон 0.278 мл з голкою фільтрувальною G18, №1 - Харків (187186) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
18535,57 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
18384,96
Економія: -1594,56 грн
16790,40 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8/1
Всього: упаковка (1)
18674,82
Економія: -1861,81 грн
16813,01 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (1)
16661,29
Економія: -1062,29 грн
15599,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
18198,74
Економія: -1415,54 грн
16783,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 28
Всього: упаковка (1)
16246,36
Економія: -647,36 грн
15599,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
Всього: упаковка (1)
18154,94
Економія: -1371,74 грн
16783,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ялтинська, 6
Всього: упаковка (1)
17194,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 22
Всього: упаковка (1)
16221,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15-А
Всього: упаковка (1)
17194,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
17098,49 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
19588,63 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (1)
19582,85 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (5)
19715,24 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
Всього: упаковка (1)
16706,99
Економія: -161,17 грн
16545,82 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Всього: упаковка (1)
17194,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 7/2
Всього: упаковка (1)
16674,99
Економія: -129,17 грн
16545,82 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 6
Всього: упаковка (1)
16674,99
Економія: -129,17 грн
16545,82 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лятошинського, 18
Всього: упаковка (1)
16504,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Теліги Олени, 17
Всього: упаковка (2)
17068,99
Економія: -523,17 грн
16545,82 грн