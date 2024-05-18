Айлія® розчин для ін'єкцій 40 мг/мл флакон 0.278 мл з голкою фільтрувальною G18, №1 - Харків (187186) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8/1
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Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
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Дніпро, вул. Пастера, 2
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Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 28
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
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Київ, вул. Ялтинська, 6
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Київ, бульв. Лесі Українки, 24
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Подорожник
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Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
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Київ, вул. Солом'янська, 33
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