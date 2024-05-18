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Айлія® розчин для ін'єкцій 40 мг/мл флакон 0.278 мл з голкою фільтрувальною G18, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (187186) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
18731,31
Економія: -1948,11 грн
16783,20 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (1)
16201,12
Економія: -602,12 грн
15599,00 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8/1
Всього: упаковка (1)
18460,68
Економія: -1647,67 грн
16813,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 28
Всього: упаковка (1)
16368,03
Економія: -769,03 грн
15599,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
Всього: упаковка (1)
18510,58
Економія: -1727,38 грн
16783,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
18535,57 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
18571,52
Економія: -1781,12 грн
16790,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Всього: упаковка (1)
16674,99
Економія: -81,44 грн
16593,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ялтинська, 6
Всього: упаковка (1)
17194,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 22
Всього: упаковка (1)
16221,39 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
17098,49 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15-А
Всього: упаковка (1)
17194,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (5)
19715,24 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
19588,63 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (1)
19582,85 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лятошинського, 18
Всього: упаковка (1)
16504,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Всього: упаковка (1)
17194,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
Всього: упаковка (1)
16706,99
Економія: -113,44 грн
16593,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 7/2
Всього: упаковка (1)
16674,99
Економія: -81,44 грн
16593,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 6
Всього: упаковка (1)
16674,99
Економія: -81,44 грн
16593,55 грн