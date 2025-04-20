Орнідазол-Здоров'я (Ornidazole-Zdorovye)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
114,00
Економія при броні: -6,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
114,00
Економія при броні: -8,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
3.6 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
8.8 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
114,00
Економія при броні: -8,00 грн
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 16-А
66.5 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
69.2 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
70.2 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
114,00
Економія при броні: -8,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Калинова, 1
73.3 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Кам'янське, перех. Франка / Болотникова, 5/23
87.7 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
94.0 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
136.4 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
228.4 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
114,00
Економія при броні: -8,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
251.1 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Богодухів, пл. Незалежності, 38
258.0 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
115,50
Економія при броні: -8,50 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
286.4 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
114,00
Економія при броні: -5,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
289.0 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Саврань, вул. Миру, 68
379.6 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
434.1 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
113,19
Економія при броні: -7,19 грн