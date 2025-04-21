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Орнідазол-Здоров'я (Ornidazole-Zdorovye)
Орнідазол-Здоров'я (Ornidazole-Zdorovye)
Вінниця
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Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Одеська, 51
71.6 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
103,00
Економія при броні:
-3,09 грн
99,91
грн
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Баранівка, вул. Костельна, 3-Б
131.6 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
101,00
Економія при броні:
-3,03 грн
97,97
грн
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
146.7 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
88,00
Економія при броні:
-2,64 грн
85,36
грн
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Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Славута, вул. Захисників України, 19-А
165.9 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
101,00
Економія при броні:
-3,03 грн
97,97
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Саврань, вул. Миру, 68
169.3 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
114,00
грн
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Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 14-Е
189.1 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
97,50
грн
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
191.7 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
93,00
Економія при броні:
-1,86 грн
91,14
грн
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Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
192.9 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
118,50
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Гостомель, вул. Остромирська, 35
193.4 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
95,00
грн
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
196.4 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
106,00
Економія при броні:
-7,42 грн
98,58
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
198.3 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
115,40
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Чавдар Єлизавети, 18
199.4 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
98,50
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
200.5 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
114,00
Економія при броні:
-8,00 грн
106,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 9
201.0 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
102,80
Економія при броні:
-4,30 грн
98,50
грн
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Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
201.1 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
97,50
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
201.1 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
113,19
Економія при броні:
-7,19 грн
106,00
грн
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
201.8 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
101,00
Економія при броні:
-2,02 грн
98,98
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
209.3 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
114,00
Економія при броні:
-8,00 грн
106,00
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
259.1 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
97,90
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
260.6 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
114,00
Економія при броні:
-5,00 грн
109,00
грн
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