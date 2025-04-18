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Орнідазол-Здоров'я (Ornidazole-Zdorovye)
Орнідазол-Здоров'я (Ornidazole-Zdorovye)
Одеса
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Зачиняється за 23 хв
Саврань, вул. Миру, 68
188.8 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
114,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
254.7 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
114,00
Економія при броні:
-8,00 грн
106,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
255.5 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
94,34
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 16-А
305.2 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
99,15
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
342.8 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
114,00
Економія при броні:
-5,00 грн
109,00
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
344.3 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
97,90
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
366.2 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
115,51
Економія при броні:
-9,51 грн
106,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, перех. Франка / Болотникова, 5/23
368.0 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
88,22
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
368.8 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
114,00
Економія при броні:
-8,00 грн
106,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
368.9 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
114,00
Економія при броні:
-6,00 грн
108,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
369.2 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
94,34
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
370.1 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
88,54
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
371.5 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
114,00
Економія при броні:
-8,00 грн
106,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
372.8 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
94,34
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
374.5 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
94,34
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
387.1 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
97,90
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
393.2 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
114,00
Економія при броні:
-8,00 грн
106,00
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Дніпро, вул. Калинова, 1
399.5 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
91,70
грн
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Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Одеська, 51
407.9 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
103,00
Економія при броні:
-3,09 грн
99,91
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Київ, вул. Чавдар Єлизавети, 18
434.1 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
98,50
грн
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