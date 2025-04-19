Орнідазол-Здоров'я (Ornidazole-Zdorovye)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Львів
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Окуневського, 3
2.1 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Гашека Ярослава, 2-А
5.0 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 1
5.3 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 358
5.7 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Кос-Анатольського, 2
6.3 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, вул. Шептицького, 24
35.0 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 36
38.0 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Стрий, вул. Галицька, 1-Г
63.8 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 9
64.8 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 35
161.2 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Новака Андрія, 11/2
181.5 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славута, вул. Захисників України, 19-А
209.5 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
101,00
Економія при броні: -3,03 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
221.6 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
88,00
Економія при броні: -2,64 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баранівка, вул. Костельна, 3-Б
265.2 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
101,00
Економія при броні: -3,03 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Одеська, 51
327.8 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
103,00
Економія при броні: -3,09 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Гостомель, вул. Остромирська, 35
448.6 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Алієвої З., 66/1
449.4 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 14-Е
458.2 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
458.6 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
93,00
Економія при броні: -1,86 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
462.1 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я