Орнідазол-Здоров'я (Ornidazole-Zdorovye)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
2.2 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
106,00
Економія при броні: -7,42 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 9
6.2 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
102,80
Економія при броні: -4,30 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
6.3 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
8.8 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
101,00
Економія при броні: -2,02 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
114,00
Економія при броні: -8,00 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
9.9 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
93,00
Економія при броні: -1,86 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чавдар Єлизавети, 18
9.9 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
10.3 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
10.3 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
113,19
Економія при броні: -7,19 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 14-Е
10.4 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Алієвої З., 66/1
21.5 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Гостомель, вул. Остромирська, 35
25.8 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Одеська, 51
151.7 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
103,00
Економія при броні: -3,09 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
156.9 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
159.5 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
114,00
Економія при броні: -5,00 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баранівка, вул. Костельна, 3-Б
203.4 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
101,00
Економія при броні: -3,03 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
246.7 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
88,00
Економія при броні: -2,64 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
248.7 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
114,00
Економія при броні: -8,00 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Саврань, вул. Миру, 68
259.7 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я