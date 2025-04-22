Київ
Орнідазол-Здоров'я (Ornidazole-Zdorovye)

Орнідазол-Здоров'я (Ornidazole-Zdorovye)

Чернігів (адресу не вказано)
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В містах поряд
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Гостомель, вул. Остромирська, 35
126.9 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
95,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 9
128.2 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
102,80
Економія при броні: -4,30 грн
98,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
128.2 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
115,40 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
128.7 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
101,00
Економія при броні: -2,02 грн
98,98 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
129.6 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
106,00
Економія при броні: -7,42 грн
98,58 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
114,00
Економія при броні: -8,00 грн
106,00 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
130.3 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
97,50 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
130.3 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
113,19
Економія при броні: -7,19 грн
106,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чавдар Єлизавети, 18
131.7 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
98,50 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
131.9 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
93,00
Економія при броні: -1,86 грн
91,14 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
132.0 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
118,50 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 14-Е
135.2 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
97,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
234.8 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
97,90 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
237.1 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
114,00
Економія при броні: -5,00 грн
109,00 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Одеська, 51
261.9 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
103,00
Економія при броні: -3,09 грн
99,91 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баранівка, вул. Костельна, 3-Б
287.3 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
101,00
Економія при броні: -3,03 грн
97,97 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
330.2 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
88,00
Економія при броні: -2,64 грн
85,36 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Богодухів, пл. Незалежності, 38
332.4 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
115,50
Економія при броні: -8,50 грн
107,00 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славута, вул. Захисників України, 19-А
337.8 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
101,00
Економія при броні: -3,03 грн
97,97 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
338.4 км
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
114,00
Економія при броні: -8,00 грн
106,00 грн
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