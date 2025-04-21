Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 54 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
255,71
Економія при броні: -31,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
242,49
Економія при броні: -18,34 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
264,40
Економія при броні: -25,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
262,03
Економія при броні: -28,24 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
251,48
Економія при броні: -27,33 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
240,88
Економія при броні: -11,08 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
233,92
Економія при броні: -36,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
255,07
Економія при броні: -58,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
269,30
Економія при броні: -30,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
261,42
Економія при броні: -64,55 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пл. Привокзальна, -
1.1 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.7 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
231,95
Економія при броні: -23,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.8 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
1.9 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нечая Данила, 63
2.0 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма