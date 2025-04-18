Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 105 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
259,53
Економія при броні: -27,69 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
262,40
Економія при броні: -21,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
262,40
Економія при броні: -21,20 грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
263,83
Економія при броні: -14,08 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
262,40
Економія при броні: -21,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
3.4 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.4 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
262,40
Економія при броні: -21,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
3.4 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма