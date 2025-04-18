Київ (адресу не вказано)
Доступно в 573 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
263,00
Економія при броні: -15,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
261,70 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
264,98
Економія при броні: -32,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
263,00
Економія при броні: -15,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
261,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
261,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
249,17
Економія при броні: -19,89 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
256,60
Економія при броні: -9,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма