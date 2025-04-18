Харків (адресу не вказано)
Доступно в 212 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
262,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
262,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
262,40
Економія при броні: -13,10 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
262,40
Економія при броні: -13,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
270,23
Економія при броні: -9,54 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
266,79
Економія при броні: -11,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
262,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
262,90 грн