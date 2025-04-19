Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 197 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
261,64
Економія при броні: -11,96 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
263,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
263,30 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
263,10
Економія при броні: -24,70 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
268,07
Економія при броні: -43,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
263,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
262,90
Економія при броні: -24,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
263,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
265,23
Економія при броні: -40,91 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
265,05
Економія при броні: -33,97 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
263,30 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
258,73
Економія при броні: -33,77 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
263,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
263,30 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
263,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
263,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
263,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
3.9 км
Сигніцеф краплі очні 0.5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма