Київ (адресу не вказано)
Доступно в 331 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
332,90
Економія при броні: -1,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
332,90
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
339,10
Економія при броні: -7,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
336,00
Економія при броні: -4,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
117,46
Економія при броні: -1,29 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
336,00
Економія при броні: -4,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
254,33
Економія при броні: -5,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
336,00
Економія при броні: -4,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
2.0 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
99,87
Економія при броні: -0,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
2.1 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
336,00
Економія при броні: -4,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
267,91
Економія при броні: -19,21 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Панаса Мирного, 16/13
2.3 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
2.4 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
336,00
Економія при броні: -4,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
2.4 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
347,72
Економія при броні: -20,66 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
2.5 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
285,26
Економія при броні: -3,15 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
191,72
Економія при броні: -9,03 грн