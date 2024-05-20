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Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл в пачці, №1 - Одеса (190230) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 190 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (3)
143,87
Економія: -10,45 грн
133,42 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (1)
151,00 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (1)
162,59 грн
Колонтаївська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: упаковка (1)
144,30 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
157,30 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (1)
127,30 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (2)
162,07
Економія: -38,71 грн
123,36 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (2)
146,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
140,77
Економія: -20,15 грн
120,62 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (215)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
141,70 грн
Софія
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: упаковка (1)
144,30 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Всього: упаковка (2)
143,10 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (3)
172,87
Економія: -23,33 грн
149,54 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
147,15
Економія: -16,63 грн
130,52 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (3)
125,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
151,74
Економія: -31,12 грн
120,62 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (215)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
141,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (215)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
141,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (2)
126,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (2)
148,13
Економія: -17,21 грн
130,92 грн