Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИВідхаркувальні засобиКоріння алтеюАлтейка ГаличфармЦіни в аптеках

Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл в пачці, №1 - Харків (190230) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 108 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
153,59
Економія: -12,93 грн
140,66 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
154,19
Економія: -13,59 грн
140,60 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (143)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
141,70 грн
Економна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
134,99 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
147,72
Економія: -21,12 грн
126,60 грн
Економна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
143,21 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
152,48
Економія: -12,74 грн
139,74 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
150,91
Економія: -11,05 грн
139,86 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1)
161,99
Економія: -22,13 грн
139,86 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Трінклера, 6
Всього: упаковка (6)
139,56 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (2)
148,23
Економія: -16,90 грн
131,33 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (2)
147,46
Економія: -7,42 грн
140,04 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (143)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
141,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (1)
149,44
Економія: -9,15 грн
140,29 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (143)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
141,70 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (2)
159,69
Економія: -28,64 грн
131,05 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
153,40
Економія: -16,60 грн
136,80 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
152,98
Економія: -15,54 грн
137,44 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (2)
154,36
Економія: -14,52 грн
139,84 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (2)
152,72
Економія: -31,00 грн
121,72 грн