Слабілакс-Здоров'я (Slabilaks-Zdorovye)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках у Запоріжжя
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
50,00
Економія при броні: -5,70 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
51,83
Економія при броні: -3,83 грн
Слабілакс-Здоров'я краплі оральні 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
91,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
51,80
Економія при броні: -7,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
51,00
Економія при броні: -6,70 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
48,65
Економія при броні: -0,65 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
52,30
Економія при броні: -8,00 грн
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
Слабілакс-Здоров'я краплі оральні 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Слабілакс-Здоров'я краплі оральні 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
84,19
Економія при броні: -1,19 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
3.5 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
51,83
Економія при броні: -3,83 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
3.8 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
51,80
Економія при броні: -7,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
50,00
Економія при броні: -5,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
51,80
Економія при броні: -7,50 грн
Слабілакс-Здоров'я краплі оральні 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
97,70
Економія при броні: -12,10 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
Слабілакс-Здоров'я краплі оральні 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
91,00
Економія при броні: -4,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
51,79
Економія при броні: -3,79 грн
Слабілакс-Здоров'я краплі оральні 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
97,76
Економія при броні: -10,76 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
7.9 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
51,80
Економія при броні: -7,50 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
51,83
Економія при броні: -3,83 грн
Слабілакс-Здоров'я краплі оральні 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
91,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Закарпатського Легіону, 1
8.4 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
8.4 км
Слабілакс-Здоров'я краплі оральні 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
91,00
Економія при броні: -4,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
8.8 км
Слабілакс-Здоров'я краплі оральні 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
95,41
Економія при броні: -12,41 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
8.8 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
51,80
Економія при броні: -7,50 грн