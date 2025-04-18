Слабілакс-Здоров'я (Slabilaks-Zdorovye)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках у Одеса
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
50,00
Економія при броні: -5,00 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
3.5 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
50,60
Економія при броні: -5,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Одеса, вул. Європейська, 72
4.0 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
46,40
Економія при броні: -1,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Італійська, 83
4.4 км
Слабілакс-Здоров'я краплі оральні 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 56
4.5 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
50,00
Економія при броні: -5,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 71
4.7 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
50,00
Економія при броні: -5,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 77
4.8 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
46,40
Економія при броні: -1,40 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
5.3 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
45,10
Економія при броні: -0,10 грн
Слабілакс-Здоров'я краплі оральні 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
85,00
Економія при броні: -3,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Лесі Українки, 16
5.4 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
51,80
Економія при броні: -6,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 27
5.9 км
Слабілакс-Здоров'я краплі оральні 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 31
6.5 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
51,80
Економія при броні: -6,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
6.6 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
45,10
Економія при броні: -0,10 грн
Слабілакс-Здоров'я краплі оральні 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
85,00
Економія при броні: -3,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
10.4 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
51,00
Економія при броні: -6,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 49
10.6 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
50,00
Економія при броні: -5,00 грн
Слабілакс-Здоров'я краплі оральні 7.5 мг/мл флакон 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
48,69
Економія при броні: -0,49 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 92/1
10.7 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
50,00
Економія при броні: -5,00 грн
Аптека enter
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
11.4 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я