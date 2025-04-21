Слабілакс-Здоров'я (Slabilaks-Zdorovye)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеках у Миколаїв
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
50,90
Економія при броні: -5,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
48,03
Економія при броні: -2,94 грн
Слабілакс-Здоров'я краплі оральні 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
104,04
Економія при броні: -6,38 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
51,00
Економія при броні: -6,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
51,80
Економія при броні: -6,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Слабілакс-Здоров'я краплі оральні 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Слабілакс-Здоров'я краплі оральні 7.5 мг/мл флакон 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
48,69
Економія при броні: -12,59 грн
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
50,00
Економія при броні: -5,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
51,80
Економія при броні: -6,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Слабілакс-Здоров'я краплі оральні 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
103,80
Економія при броні: -6,16 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Слабілакс-Здоров'я краплі оральні 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Південна, 37
4.2 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
51,00
Економія при броні: -6,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Південна, 39-Б
4.5 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
51,80
Економія при броні: -6,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 42-Б/1
4.5 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
51,80
Економія при броні: -6,80 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 42-А/1
4.6 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
51,00
Економія при броні: -6,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/10
4.8 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
51,80
Економія при броні: -6,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 15/5
4.9 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 10/2
4.9 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
51,80
Економія при броні: -6,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 56-А
5.7 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
50,00
Економія при броні: -5,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 14-А
6.7 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
51,80
Економія при броні: -6,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 105/1
8.9 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я