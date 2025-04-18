Слабілакс-Здоров'я (Slabilaks-Zdorovye)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 106 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Слабілакс-Здоров'я краплі оральні 7.5 мг/мл флакон 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Слабілакс-Здоров'я краплі оральні 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Слабілакс-Здоров'я краплі оральні 7.5 мг/мл флакон 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Слабілакс-Здоров'я краплі оральні 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
51,80
Економія при броні: -6,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
51,00
Економія при броні: -5,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
48,60
Економія при броні: -3,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
2.0 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
51,00
Економія при броні: -5,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
44,91
Економія при броні: -2,02 грн
Слабілакс-Здоров'я краплі оральні 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
102,03
Економія при броні: -4,34 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
2.4 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
48,40
Економія при броні: -3,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
2.5 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
46,50
Економія при броні: -1,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.7 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
50,90
Економія при броні: -5,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Межигірська, 56
2.8 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
45,53
Економія при броні: -2,73 грн
Слабілакс-Здоров'я краплі оральні 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
85,77
Економія при броні: -4,93 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Слабілакс-Здоров'я краплі оральні 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
51,80
Економія при броні: -6,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
3.1 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
44,61
Економія при броні: -1,73 грн
Слабілакс-Здоров'я краплі оральні 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
85,95
Економія при броні: -3,10 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Слабілакс-Здоров'я краплі оральні 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
3.6 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
51,00
Економія при броні: -5,90 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
3.6 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
48,60
Економія при броні: -10,42 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 4
3.9 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
50,90
Економія при броні: -5,80 грн
Слабілакс-Здоров'я краплі оральні 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 26-А
3.9 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
51,80
Економія при броні: -6,70 грн