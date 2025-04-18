Слабілакс-Здоров'я (Slabilaks-Zdorovye)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 53 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Слабілакс-Здоров'я краплі оральні 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Слабілакс-Здоров'я краплі оральні 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
51,80
Економія при броні: -5,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Слабілакс-Здоров'я краплі оральні 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Слабілакс-Здоров'я краплі оральні 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
50,00
Економія при броні: -3,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Слабілакс-Здоров'я краплі оральні 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Слабілакс-Здоров'я краплі оральні 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
50,70
Економія при броні: -4,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38
3.8 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
51,00
Економія при броні: -4,90 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Малої Любові, 2-А
4.5 км
Слабілакс-Здоров'я краплі оральні 7.5 мг/мл флакон 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
4.8 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
50,90
Економія при броні: -4,80 грн
Слабілакс-Здоров'я краплі оральні 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
51,00
Економія при броні: -4,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
4.9 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
51,80
Економія при броні: -5,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Холодногірська, 2
5.1 км
Слабілакс-Здоров'я краплі оральні 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 49/8
6.0 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
51,00
Економія при броні: -4,90 грн
Слабілакс-Здоров'я краплі оральні 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
96,10
Економія при броні: -10,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
6.0 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Слабілакс-Здоров'я краплі оральні 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11
6.6 км
Слабілакс-Здоров'я таблетки 7.5 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
46,40
Економія при броні: -0,30 грн