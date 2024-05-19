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Амбролітин сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл, №1 - Київ (189499) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 36 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
85,09 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
82,79
Економія: -2,43 грн
80,36 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
84,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (1)
85,97
Економія: -3,54 грн
82,43 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (1)
85,77 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
84,86 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (1)
84,83 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 4-Г
Всього: упаковка (2)
85,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Голосіївський, 30-А
Всього: упаковка (1)
85,08 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Всього: упаковка (1)
89,30 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 10-А
Всього: упаковка (1)
83,42
Економія: -3,06 грн
80,36 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 16/2
Всього: упаковка (1)
84,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дегтярівська, 62
Всього: упаковка (1)
85,27 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
84,83 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Соборності, 5-Д
Всього: упаковка (1)
84,91 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Соборності, 7-Б
Всього: упаковка (1)
85,44 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Практична, 3-А
Всього: упаковка (1)
97,66 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Відрадний, 24/93
Всього: упаковка (1)
102,50
Економія: -20,44 грн
82,06 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
Всього: упаковка (1)
93,41 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гайдай Зої, 4
Всього: упаковка (1)
85,72 грн