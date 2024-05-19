Амбролітин сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл, №1 - Київ (189499) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 36 аптеках
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
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Київ, вул. Мечникова, 10/2
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека низьких цін
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Київ, вул. Велика Васильківська, 112
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Київ, вул. Липківського Василя, 25
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Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
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Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
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Київ, просп. Науки, 4-Г
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Київ, просп. Голосіївський, 30-А
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Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Аптека шар@
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Київ, просп. Івасюка Володимира, 10-А
Мед-сервіс
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Київ, просп. Тичини Павла, 16/2
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Київ, вул. Дегтярівська, 62
Аптека 9-1-1
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Київ, просп. Оболонський, 22-В
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Соборності, 5-Д
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Київ, просп. Соборності, 7-Б
Аптекар
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Київ, вул. Практична, 3-А
Подорожник
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Київ, просп. Відрадний, 24/93
Мед-сервіс
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Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
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Київ, вул. Гайдай Зої, 4