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Амізон® Макс капсули 0,5 г блістер в пачці, №20 - Запоріжжя (806214) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 226 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (1)
474,00
Економія: -102,60 грн
371,40 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (1)
450,00
Економія: -78,60 грн
371,40 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (3)
496,00
Економія: -124,60 грн
371,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1)
376,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (3), блістер (1)
421,87
Економія: -70,98 грн
350,89 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (2)
406,34
Економія: -93,10 грн
313,24 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (2)
406,96 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
447,99
Економія: -54,35 грн
393,64 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (5)
450,00
Економія: -78,60 грн
371,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
334,35 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (2)
450,00
Економія: -78,60 грн
371,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (1)
354,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (2)
435,99
Економія: -42,35 грн
393,64 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (5)
403,71
Економія: -11,91 грн
391,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
473,88 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (2)
406,96 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (1)
450,00
Економія: -78,60 грн
371,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (3)
404,53
Економія: -93,82 грн
310,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (2)
409,81
Економія: -125,86 грн
283,95 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
354,00 грн