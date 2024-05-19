Всі аптеки України
ATC-класифікаціяПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇІнші противірусні засобиЕнісамію йодидАмізон® МаксЦіни в аптеках

Амізон® Макс капсули 0,5 г блістер в пачці, №10 - Київ (188472) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хотин, вул. Хмельницького Богдана, 4-А
Всього: упаковка (1)
134,43
Економія: -0,42 грн
134,01 грн
Аптека сальве
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рожище, вул. Шилокадзе, 19
Всього: упаковка (1)
137,66
Економія: -1,02 грн
136,64 грн
Ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Бережани, вул. Бандери Степана, 21
Всього: упаковка (1)
137,17 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом