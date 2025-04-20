Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 209 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
241,96
Економія при броні: -26,96 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
234,16
Економія при броні: -23,72 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
244,39
Економія при броні: -19,57 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
235,00
Економія при броні: -26,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
235,00
Економія при броні: -20,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
233,00
Економія при броні: -2,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
237,36
Економія при броні: -9,04 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
241,80
Економія при броні: -11,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
257,18
Економія при броні: -18,07 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
249,72
Економія при броні: -26,88 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
239,59
Економія при броні: -26,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
235,13
Економія при броні: -28,94 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
248,15
Економія при броні: -32,95 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
238,90
Економія при броні: -34,42 грн