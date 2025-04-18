Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 196 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
248,49
Економія при броні: -16,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
234,61
Економія при броні: -27,10 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
251,94
Економія при броні: -24,94 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
243,70
Економія при броні: -37,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
230,00
Економія при броні: -2,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
237,84
Економія при броні: -9,09 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
228,60
Економія при броні: -1,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
244,16
Економія при броні: -15,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
241,75
Економія при броні: -12,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
245,28
Економія при броні: -27,07 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
252,66
Економія при броні: -22,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
232,60
Економія при броні: -5,30 грн