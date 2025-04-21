Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 94 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
241,39
Економія при броні: -13,21 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
225,99
Економія при броні: -8,82 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
229,70
Економія при броні: -3,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
241,72
Економія при броні: -32,46 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
227,74
Економія при броні: -18,48 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
229,10
Економія при броні: -3,30 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
229,10
Економія при броні: -3,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
229,90
Економія при броні: -4,10 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
251,00
Економія при броні: -34,18 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
247,28
Економія при броні: -31,00 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
249,22
Економія при броні: -32,94 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
238,20
Економія при броні: -33,29 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.