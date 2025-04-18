Київ (адресу не вказано)
Доступно в 711 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
239,48
Економія при броні: -33,67 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
242,90
Економія при броні: -31,08 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
232,60
Економія при броні: -4,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
236,57
Економія при броні: -25,69 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
241,15
Економія при броні: -31,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
236,76
Економія при броні: -25,88 грн