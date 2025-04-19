Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 234 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
242,15
Економія при броні: -10,60 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
245,36
Економія при броні: -13,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
257,86
Економія при броні: -16,82 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
233,15
Економія при броні: -19,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
243,02
Економія при броні: -23,23 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
222,80
Економія при броні: -1,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
243,11
Економія при броні: -29,05 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
239,70
Економія при броні: -25,64 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
240,47
Економія при броні: -14,71 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
239,05
Економія при броні: -48,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
244,11
Економія при броні: -52,76 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
237,77
Економія при броні: -39,13 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
239,17
Економія при броні: -15,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
239,80
Економія при броні: -10,18 грн