Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 85 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
229,60
Економія при броні: -1,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
229,20
Економія при броні: -1,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
245,30
Економія при броні: -30,27 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
246,02
Економія при броні: -20,89 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
242,53
Економія при броні: -45,37 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
236,53
Економія при броні: -40,25 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
255,07
Економія при броні: -31,07 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Латанокс® краплі очні 0.005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
233,07
Економія при броні: -25,82 грн