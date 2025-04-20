Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 151 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Ацетал таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Ацетал таблетки 600 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Ацетал таблетки 600 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
165,10 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Ацетал таблетки 600 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
165,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Ацетал таблетки 600 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Ацетал таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
68,00
Економія при броні: -9,00 грн
Ацетал C порошок для орального розчину 200 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
Ацетал C порошок для орального розчину 100 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
Ацетал таблетки 600 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Ацетал таблетки 600 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
150,00
Економія при броні: -15,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Ацетал таблетки 600 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
143,60
Економія при броні: -9,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Ацетал таблетки 600 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
165,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
169,50
Економія при броні: -35,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Ацетал таблетки 600 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
165,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Ацетал таблетки 600 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
165,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Ацетал таблетки 600 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
165,10 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Ацетал таблетки 600 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
165,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Ацетал таблетки 600 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
165,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Ацетал таблетки 600 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
165,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Ацетал таблетки 600 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
165,10 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Ацетал таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
32,50
Економія при броні: -1,50 грн
Ацетал таблетки 600 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Ацетал таблетки 600 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
165,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Ацетал таблетки 600 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Ацетал таблетки 600 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я