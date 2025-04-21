Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 1543 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
165,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
162,90
Економія при броні: -26,10 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
162,30
Економія при броні: -25,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
148,50
Економія при броні: -11,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
165,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
165,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
148,50
Економія при броні: -11,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
150,30
Економія при броні: -13,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
165,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
165,10
Економія при броні: -28,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
165,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
165,10
Економія при броні: -28,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
162,40
Економія при броні: -25,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
137,60
Економія при броні: -0,80 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
148,50
Економія при броні: -11,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
1.0 км
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
146,70
Економія при броні: -9,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
165,20
Економія при броні: -28,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Стрілецька, 1
1.4 км
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
113,61
Економія при броні: -17,85 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
1.5 км
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
165,10 грн