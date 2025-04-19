Львів (адресу не вказано)
Доступно в 129 аптеках у Львів
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Ацетал таблетки 600 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
165,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Ацетал таблетки 600 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Ацетал таблетки 600 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
146,90
Економія при броні: -14,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Ацетал таблетки 600 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
137,50
Економія при броні: -4,60 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Ацетал таблетки 600 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
165,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Ацетал таблетки 600 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
165,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Ацетал таблетки 600 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
165,10
Економія при броні: -32,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
115,36
Економія при броні: -9,04 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Ацетал таблетки 600 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
150,00
Економія при броні: -17,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Ацетал C порошок для орального розчину 200 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
7,10
Економія при броні: -0,63 грн
Ацетал таблетки 600 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
165,10
Економія при броні: -32,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
161,40
Економія при броні: -28,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Ацетал таблетки 600 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
137,60
Економія при броні: -4,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Ацетал таблетки 600 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
165,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Ацетал таблетки 600 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
165,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
150,30
Економія при броні: -17,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
162,40
Економія при броні: -29,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Ацетал таблетки 600 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
162,40
Економія при броні: -29,50 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Ацетал таблетки 600 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
112,90
Економія при броні: -12,10 грн
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
162,40
Економія при броні: -29,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Ацетал таблетки 600 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я