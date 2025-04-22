Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 72 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
150,00
Економія при броні: -11,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
165,10
Економія при броні: -26,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
165,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
150,30
Економія при броні: -11,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
165,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
165,20
Економія при броні: -26,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
165,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
165,10
Економія при броні: -26,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
165,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
165,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
152,10
Економія при броні: -13,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
165,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
75,15
Економія при броні: -5,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
165,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
165,10 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 27
1.2 км
Ацетал таблетки 600 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
112,40
Економія при броні: -4,20 грн
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
165,20
Економія при броні: -26,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
165,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
146,60
Економія при броні: -8,10 грн